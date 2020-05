Tous les élèves de maternelles sont invités à reprendre le chemin des classes à plein temps dès le mardi 2 juin. Tous ceux de primaire devraient faire de même le lundi 8 juin, ont convenu mercredi soir l'Etat fédéral et les entités fédérées lors d'un comité de concertation, et ce en accord avec le groupe d'experts chargé de la stratégie de déconfinement (GEES).

Vu le reflux de la pandémie de Covid-19 en Belgique, les risques sanitaires moindres qu'elle fait peser sur les enfants et leur faible contagiosité, les autorités ont donc décidé de permettre le retour des enfants les plus jeunes à l'école. Après plus de deux mois de confinement, cet isolement commençait en effet à peser considérablement sur leur bien-être psychologique, selon l'avis unanime du monde pédiatrique.

Les mesures d'hygiène restent primordiales (lavage des mains, etc) pour tout le monde. Par ailleurs, les classes, les couloirs et les salles des professeurs devront être aérés à tout moment. Dès que possible, les activités et cours seront organisés en extérieur. Il est, qui plus est, demandé à toutes les écoles de mettre en place un plan d'urgence en cas de foyer de contamination.

Voici les mesures qui ont été décidées ce mercredi pour chaque niveau d'enseignement



Pour les maternelles (à partir du 2 juin) :



Pour des raisons pédagogiques et sociales, il n’est pas conseillé au personnel enseignant de porter un masque lorsqu'ils s’occupent des enfants

Le port du masque est toutefois recommandé entre adultes

Le respect des distances de sécurité n'est pas nécessaire

Pour les primaires (à partir du 8 juin) :

Les trois années qui n'étaient pas encore visées par la reprise des cours, à savoir les 3e, 4e et 5e, pourront retrouver leurs bancs à partir du lundi 8 juin, avec une journée-test possible le 5 juin.

Les élèves ne doivent pas porter de masque

Il est recommandé aux enseignants de porter un masque si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées

Les consignes relatives aux distances de sécurité pourront être assouplies en ce qui concerne les élèves de primaires entre eux

Les règles de distanciation doivent néanmoins continuer à être d’application entre les élèves et leurs professeurs, entre les enseignants eux-mêmes et entre les enseignants et les parents d’élèves

Lors des récréations, les élèves doivent jouer autant que possible avec leurs camarades de classe selon le principe de "bulle de contacts"

Pour les secondaires :