Il y a un peu plus de trois semaines que Julien Nicaise a pris ses fonctions à la tête de WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement). En Fédération Wallonie-Bruxelles, quatre réseaux organisent l’enseignement : le libre catholique, le libre non confessionnel, l’officiel des villes, communes et provinces, et l’officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles (dit WBE). Dans les premiers, de nombreux pouvoirs organisateurs se répartissent l’autorité sur les établissements. WBE, lui, est le pouvoir organisateur de tous ses établissements, ce qui en fait le plus gros employeur de l’école francophone. On parle de 30 000 membres du personnel, 200 000 élèves et étudiants et 500 établissements dont 350 écoles. Dans le fondamental, WBE scolarise un peu moins de 20 % de l’ensemble des élèves.