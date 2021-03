En début de semaine, une grosse centaine d’universitaires ont publié un texte d’opinion pour réclamer un maximum d’enseignement en présentiel, le plus vite possible. Plusieurs associations étudiantes revendiquent aussi ce retour dans les auditoires. À ce stade, rien n’est décidé. Comme la semaine passée, on s’attend à ce que le Comité de concertation se prononce ce vendredi sur la jauge de 20 % de présences envisagée par la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), à partir du 15 mars. Les universitaires, eux, plaident pour 50 %.

Si les professeurs et les autorités poussent, le retour au présentiel ne fait pas l’unanimité parmi tous les jeunes.