La ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), a consulté les représentants syndicaux, ceux des pouvoirs organisateurs et ceux des parents en fin d’après-midi, pour préciser comment serait décliné concrètement le cadre fixé quelques heures plus tôt. Des précisions, tombées au compte-gouttes, doivent être coulées dans une circulaire.

Pendant la semaine du 29 mars, les cours en présentiel seront suspendus dans le primaire, le secondaire (y compris l’artistique à temps partiel et la promotion sociale) et l’enseignement supérieur. À partir de la 3e année secondaire et dans le supérieur, qui pratiquent déjà un enseignement hybride, les cours pourront être organisés à distance. Objectifs : revenir aux 20 % de présentiel dans le supérieur et à 100 % dans le secondaire, le lundi 19 avril. Le scénario pour le primaire et les 1re et 2e secondaires, qui ne sont pas équipés pour le distanciel, a été discuté. Pour ces élèves, les cours seront suspendus, a affirmé le ministre-Président Pierre-Yves Jeholet (MR) au Parlement.