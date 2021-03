Les échanges actuels autour de la clé de partage des fonds de relance européens qui pourraient contribuer à la rénovation de certains bâtiments scolaires ont-ils quelque chose à voir avec la guerre scolaire des années 1950 ?

Pour l’historien Vincent Dujardin (UCLouvain), il y a quelques similitudes. "On entend parfois les mêmes slogans de part et d’autre. D’un côté, celui du libre, on évoque le ‘un enfant égale un enfant’ et on dénonce des discriminations, aujourd’hui en matière d’octroi de subsides européens et de non-respect des accords de la Saint-Boniface. De l’autre, on voit parfois l’enseignement libre comme un bloc largement catholique, même s’il est devenu beaucoup plus pluraliste qu’à l’époque." Pour autant, selon lui, la situation est bien différente.