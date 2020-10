Réunis ce jeudi 15 octobre, les acteurs de l'enseignement supérieur francophone et la ministre Valérie Glatigny (MR) ont décidé d'activer le code orange dans les universités et hautes écoles. Cela signifie que 75% des cours se dérouleront à distance à partir du 19 octobre. Il n'y a que les étudiants de Bac 1 qui échappent au code orange, comme le rapportent nos confrères de la RTBF et du Soir. Ce sont les recteurs qui ont demandé à ce que la règle soit différente pour les étudiants de première année: ils pourront assister à 75% des cours sur place. Les 25% restants se tiendront à distance.

La situation pourrait toutefois encore évoluer en fonction des décisions du comité de concertation prévu ce 16 octobre.



Une nouvelle réunion se tiendra ce vendredi entre les acteurs de l'Enseignement supérieur et Mme Glatigny, afin de fixer les modalités pratiques, a confié le porte-parole de la ministre de l'Enseignement au Soir.