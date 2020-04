Différents acteurs saluent le côté progressif et prudent du scénario. Reste à voir s'il pourra être mis en pratique partout...

Les premières réactions nous arrivent, après la décision de faire revenir une partie des élèves francophones en deux phases, dans les écoles, avec des mesures strictes et précises de précaution: les 6e primaires, 6e secondaires et 7e techniques, le lundi 18 mai, puis les 2e secondaires et les 1e et 2e primaires, le 25 mai, si tout s’est bien passé la semaine avant.

"On parle de douze jours maximum d'ici la fin de l'année"

“Il faut se rendre compte qu’on parle, ici, de douze jours maximum de classe pour les élèves qui reviendront le plus: maximum deux jours par semaine pendant six semaines”, lance à La Libre Roland Lahaye de la CSC-Enseignement, par ailleurs assez satisfait de la priorité donnée à la santé dans les choix effectués.