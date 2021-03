Pourquoi les cours à distance ont-ils été suspendus pour les élèves de 3e secondaires et suivantes ? Les motifs de la décision communiquée le jeudi 25 mars, au lendemain du dernier Comité de concertation (Codeco), font toujours l’objet d’une certaine perplexité, une semaine plus tard. Mais le résultat est là. Dans sa circulaire , la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), a finalement demandé aux écoles de ne pas organiser d’enseignement à distance entre le 29 mars et le 2 avril pour contribuer à l’effort collectif visant à stopper la propagation du virus. Voici les huit éléments qui ont influencé ce choix.