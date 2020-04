En Belgique, plus de 100.000 jeunes quitteront l'enseignement avant la fin de l'été. Ils feront leur entrée sur le marché du travail dans le contexte d'une économie en berne.

Cela risque fort d'affecter leur trajectoire professionnelle et leur rémunération sur une durée assez longue, d'après les travaux du professeur d'économie à l'UGent Bart Cockx, relayés mardi par Le Soir.

Les nouveaux venus pourraient éprouver plus de difficultés à décrocher un premier emploi. Et cela d'autant plus que pour certains, le stage, porte d'accès à une première expérience professionnelle, a été écourté ou annulé en raison du confinement.

Selon l'économiste, qui a étudié les effets sur le parcours des personnes qui quittent l'école au moment d'une mauvaise conjoncture économique, "jusqu'à dix années après la fin de leurs études, leurs revenus restent inférieurs à ceux des jeunes inscrits au chômage dans un meilleur contexte et, dans certains cas, elles occupent une fonction moins favorable", précise-t-il.

Un "handicap" qui touche différemment les moins qualifiés, qui connaissent plus de périodes de chômage, et les diplômés, obligés d'accepter des boulots moins intéressants et moins bien payés, selon le professeur.