Étalée sur pas moins de 115 pages, la liste des emplois vacants et disponibles dans le réseau d’enseignement Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) est impressionnante ! Comme le veut la loi, elle vient d’être publiée au Moniteur après les opérations de réaffectation de cette année. L’enseignement fondamental et secondaire, les internats et les homes d’accueil sont concernés.