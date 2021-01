Boom de l'enseignement à domicile en année de pandémie : près de cent élèves sont retournés en classe Enseignement Monique Baus

La tendance était apparue dès la rentrée de septembre : l’enseignement à domicile a séduit, en année de pandémie, encore plus de familles que d’habitude. Pour rappel, on comptait en tout, fin septembre, 3 187 élèves relevant de l’enseignement à domicile. Ce qui, par rapport aux 1 939 qui avaient opté pour ce système un an plus tôt, représente une augmentation de près de 40 % ! Sur ces 3 187 élèves, on en retrouvait 2 416 à la maison (les 771 autres étant inscrits en écoles privées), soit plus du double des élèves chez eux un an plus tôt (1 103) !