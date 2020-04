Au Parlement, la ministre Désir a précisé plusieurs balises pour que chaque élève ait sa meilleure chance.

Mercredi matin pendant plus de trois heures, la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) a répondu aux questions des députés en commission de l’Éducation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au centre de toutes les attentions : le retour progressif dans les classes pour certains élèves, à partir du 18 mai, tel qu’annoncé par circulaire (6e primaires + 6e et 7e secondaires, le 18 mai puis, si tout va bien, 2e secondaires + 1e et, si possible, 2e primaires le 25 mai). La séance de questions-réponses a apporté plusieurs précisions.