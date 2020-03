Dans la foulée de la réunion de lundi après-midi autour de la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), le conseil des Recteurs francophone (Cref) a annoncé que, comme dans l'enseignement flamand, les cours resteront virtuels jusqu'à la fin du quadrimestre (cet été).

"Outre l’aspect protecteur de la mesure, elle permet une planification sereine dans la continuité en évitant les problèmes d’un retour hypothétique, et à une date inconnue, vers l’enseignement en présentiel", dit le Cref dans son communiqué.

A ce stade-ci, toutes les Universités se fixent comme but de clôturer le deuxième quadrimestre, en ce compris les évaluations, sans déroger significativement au calendrier initialement prévu. "Cela permettra de maintenir le calendrier de la seconde session et de démarrer l’année académique 2020-2021 en laissant les problèmes actuels derrière nous."

On peut rappeler que des voix se sont déjà élevées pour dénoncer les difficultés liées à l'enseignement à distance pour certains étudiants voire enseignants.

Par ailleurs, on remarque que l'idée de décisions homogènes, entre les communautés et régions, les différents niveaux d'enseignement et, a fortiori, le seul enseignement supérieur, venait tout juste d'être évoquée, quelques minutes plus tôt, à l'occasion de la réunion autour de la ministre Glatigny pour préparer cette fin d'année scolaire et évoquer les différents scénarios possibles...