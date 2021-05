L'année scolaire 2022-2023 marquera le début d'une nouvelle ère . Fini les longs congés d'été et les "petites" vacances de Toussaint ou de Carnaval. Dès la fin août 2022, le système du 7-2 sera privilégié, autrement dit des périodes successives de sept semaines de cours, entrecoupées de deux semaines de congé.

Concrètement, voici comment le calendrier scolaire se présentera en 2022-2023:

- La rentrée scolaire n'aura plus lieu en septembre, mais bien le lundi 29 août. La fin d'année sera actée non plus le 30 juin, mais bien le vendredi 7 juillet 2023.

- Le congé de Toussaint, à l'instar du congé de Carnaval, durera désormais deux semaines. Ils auront lieu respectivement du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre, et du samedi 25 février au dimanche 12 mars.

- La durée des vacances de Noël, comme celle des vacances de Pâques, sera maintenue à deux semaines. Elles se déroulement respectivement du samedi 24 décembre au dimanche 8 janvier, et du samedi 29 avril au dimanche 14 mai. Le congé de Pâques est donc légèrement décalé contrairement aux autres années.

© IPM

Outre ces semaines de congé, les jours fériés habituels seront maintenus:

- Le 27 septembre tombera un mardi, avec une possibilité de pont le lundi 26

- Le 11 novembre aura lieu un vendredi, ce qui permettra un week-end prolongé

- Le 1er novembre (qui tombe durant les congés scolaires de Toussaint), tombera un mardi, avec encore une possibilité de pont le lundi 31

- Le 25 décembre et le 1er janvier tomberont eux un dimanche

- Le lundi de Pâques aura lieu le 10 avril, le jeudi de l'Ascension le 18 mai et le lundi de Pentecôte le 29 mai.