Vendredi, le ministère des Affaires étrangères déconseillait tous les voyages prévus dans les régions infectées en Italie et en France, notamment. Une décision reprise par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des voyages scolaires prévus dans ces zones. Ce conseil a évidemment été suivi par bon nombre d’écoles, d’autant plus que certaines n’avaient pas attendu un message des autorités pour annuler leurs classes de neige ou autres voyages rhéto.

Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? C’est la question que tout le monde se pose dans les écoles, universités et même chez les organisateurs de voyages. Nous l’écrivions ce samedi, il ne faudra pas compter sur des remboursements automatiques. Chaque assurance à ses conditions générales propres et le cas de force majeure peut être invoqué. En d’autres termes, il sera difficile d’être tout à fait remboursé du côté des parents et des écoles. Un scénario confirmé par Marc Vingre, spécialiste dans l’organisation de voyages scolaires. "Notre core business, ce sont les classes de neige et les voyages rhéto en Italie, souffle-t-il. Autant dire que nous sommes dans l’œil du cyclone pour le moment. Nous avons un partenariat exclusif avec la région du Val d’Aoste, une région relativement épargnée jusqu’il y a quelques jours. Désormais, les messages des autorités et les mesures prises me font dire qu’il vaut mieux tout annuler."

