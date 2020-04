Une reprise de l’école avant l’été ou à la rentrée, ça change quoi ? Le docteur Philippe Devos nous livre son avis.

On devrait être fixés en fin de semaine, à l’issue du Conseil national de sécurité, sur la reprise ou non de l’école avant l’été. Mais, au fond, un retour aux cours maintenant ou en septembre, cela change quoi, sans vaccin ? C’est la question que nous avons posée au docteur Philippe Devos, président de l’Absym et chef des soins intensifs du CHC Liège.

Commençons tout d’abord par les chiffres Covid-19 chez les jeunes. Outre les admissions à l’Hôpital des enfants, on compte au total, chiffres disponibles ce lundi, 547 cas positifs chez les moins de 20 ans en Belgique.

(...)