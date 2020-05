Comme prévu, des élèves supplémentaires reprennent le chemin de l’école à partir de ce lundi 25 mai. Après les 6es primaires et les 6es et 7es secondaires, c’est au tour des élèves de 1re, 2e primaires et 2e secondaires de pouvoir retourner en classe.

Les mesures décrétées pour le début du déconfinement (masques, groupes de dix élèves maximum, nettoyage et désinfection, etc.) restent bien sûr d’application. Il faut rappeler aussi que chaque école avance à son rythme et en fonction de ce qu’elle peut proposer compte tenu, notamment, de ses infrastructures et de ses priorités. Certains établissements pourraient, par exemple, se focaliser plutôt sur les élèves en difficulté, quelle que soit leur année d’étude. Mercredi, les représentants du secteur ont tiré un bilan plutôt positif de la semaine passée. De 55-60 % (en primaire) à 80 % (en secondaire) des élèves convoqués ont répondu présent.

Garderies, silos, rentrée

Toutefois, il faudra garder à l’œil, cette semaine, ce qui va se passer dans les garderies. Dans les conditions actuelles de précautions à prendre, notamment en termes de distances, les possibilités d’accueillir des enfants en plus ne sont pas extensibles.

Autre point d’attention évoqué par les partenaires : le fonctionnement en silos. Il semble compliqué d’éviter les interactions entre groupes fermés d’élèves et un nombre limité d’intervenants, toujours les mêmes, comme recommandé par les experts. Enfin, le flou autour de la rentrée de septembre commence à susciter quelques inquiétudes, vu l’improbabilité d’un retour à la "normale".