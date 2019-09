En 2018, 17 405 élèves en âge d’obligation scolaire étaient inscrits dans l’une des dix-huit écoles privées que compte la Belgique. Parmi ces écoles : l’International School of Brussels, l’école primaire grecque de BXL, les différentes écoles européennes et l’école japonaise de Bruxelles. Selon la Fédération Wallonie-Bruxelles, le nombre d’élèves inscrit dans ces écoles serait constant depuis trois ans. Selon un document lié au Pacte pour un enseignement d’excellence, leur nombre serait toutefois deux fois plus important qu’il y a vingt ans.

