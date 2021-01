Stress, changement dans la façon de donner cours, lacunes des élèves… Comment les enseignants se sont adaptés au Covid Enseignement Monique Baus

Plus d’un prof sur deux se dit sous pression dans l’enquête de l’UMons. À cause du retard accumulé et surtout par peur du virus. La crise sanitaire a influencé leurs pratiques, affirment 77 % d’entre eux.