"Je termine les cours à 16h10. On peut s'appeler juste après", propose Thibault Manhaeghe au moment de planifier cette interview. Proposition lui est faite de se contacter à 16h15. "Oh, un peu plus tard si possible, car je prends le temps de discuter avec les élèves après les cours", rétorque le professeur âgé de 25 ans, qui s'investit corps et âme dans son travail. Malgré son diplôme de bio-ingénieur, ce Tournaisien a décidé de s'orienter vers l'enseignement. Mais pas n'importe lequel. Il a fait le choix d'apprendre les mathématiques à des élèves de 4e, 5e et 6e secondaires dans une école à l'indice socio-économique très faible (1/20) : l’Institut Dominique Pire, situé au cœur des Marolles, à Bruxelles. A l'occasion de la semaine de l'info constructive, nous avons interrogé Thibault Manhaeghe pour comprendre ses motivations. Interview.