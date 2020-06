Tous les Bruxellois bientôt trilingues à 18 ans ? "Le multilinguisme ne doit pas être l’apanage des privilégiés" © Jean Luc Flemal EnseignementInterview Alice Dive

Le plan “Gatz” visant à rendre les Bruxellois trilingues à 18 ans avance. Cette ambition, le (premier !) ministre de la Promotion du multilinguisme dans notre pays l’a formalisée dès son arrivée à bord de l’exécutif Vervoort III en juillet 2019. Première étape : cartographier les grandes locomotives du multilinguisme en Belgique. Le 26 septembre prochain, si le coronavirus n’en décide pas autrement, une seconde étape sera franchie avec la création d’un Conseil du multilinguisme composé d’acteurs de terrain mais également d’académiques. Pour la première fois, le ministre régional Sven Gatz (Open VLD) et la rectrice de la VUB, Caroline Pauwels, ont accepté de croiser leurs regards et leurs vécus sur ce sujet d’avenir.