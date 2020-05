Les jeunes enfants seront un peu plus nombreux sur le chemin de l’école ce lundi. Après leurs copains de 6e primaire la semaine dernière (pour maximum deux jours), c’est au tour des élèves de 1re et 2e primaires de se rasseoir sur leurs bancs (pour un jour par semaine). Les élèves qui font l’objet d’un suivi spécifique (troubles de l’apprentissage, difficultés scolaires…) pourront aussi être invités par l’école à revenir en classe, maximum un jour par semaine. Chaque direction reste libre de moduler cette deuxième phase de déconfinement en fonction de ses capacités organisationnelles, de ses locaux, des conditions de sécurité, etc. Comme ce fut le cas lundi dernier, lors de la première "rentrée" (maximum deux jours par semaine), en rangs fort clairsemés. Parce que le Conseil national de sécurité (CNS) a fixé des normes sanitaires strictes : au moins 4 m² par élève et 8 m² par enseignant et maximum dix élèves par classe, pour respecter les conditions de "silos", des groupes fermés d’élèves qui fonctionnent en "bulles" en respectant 1,50 m.