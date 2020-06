Trois élèves des sections maternelles de deux écoles communales de Waterloo auraient manifesté des symptômes en lien avec le Covid-19. Ceux-ci ont immédiatement été mis en quarantaine, comme le précise la commune dans un communiqué ce vendredi 19 juin. Par mesure de précaution, toutes les classes de maternelles de ces deux écoles ont été fermées. Elles le resteront au minimum jusqu'au 22 juin 2020.

En plus de cette mesure de précaution, la procédure établie par les autorités compétentes est scrupuleusement suivie. La situation est suivie attentivement par toutes les personnes responsables au sein de la Commune et toutes les dispositions nécessaires seront prises en fonction des résultats du test, attendus pour ce lundi 22 juin au plus tard.

La commune de Waterloo n'est pas la première à devoir prendre une telle décision suite à la découverte de cas de coronavirus dans des établissements scolaires. Schaerbeek, Molenbeek ou encore Flémalle avaient dû prendre pareille mesure dans le courant de la semaine.