Pour les élèves inscrits dans l’enseignement à domicile, les CEB, CESS et autres épreuves certificatives doivent être maintenues. Voici ce qu'on sait déjà du dispositif en préparation.

"Nous avons décidé de commencer l’enseignement à domicile à partir de septembre prochain.” Sur la page Facebook d’un groupe opposé au retour progressif des élèves en classe à partir du 18 mai, cette maman témoigne.“Je sais bien que ce n’est pas possible pour tous mais, si ça peut donner des idées ou aider…” Sa fillette fera donc sa prochaine année à la maison avec ses deux parents qui se relaieront, chacun ayant opté pour adapter son emploi à temps partiel. Rapidement, le scénario de l’enseignement à domicile (EAD) tente une autre maman qui lance un appel : “Et si on s’organisait à plusieurs ?”Aujourd’hui, l’idée de renvoyer les enfants à l’école stresse de nombreuses familles. On verra si l’évolution de la situation pourra les rassurer.