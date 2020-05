La décision était attendue par l’ensemble du secteur et de nombreux parents.

Ce mercredi soir, le comité de concertation, qui regroupe la Première ministre, les ministres présidents des communautés et régions et les experts du GEES, s’est à nouveau réuni. C'est désormais tranché : toutes les maternelles retourneront à l'école le 2 juin et les primaires le 8, a décidé le comité de concertation.

Le Gess devait poser les recommandations sanitaires qui serviront de base aux conditions d'accueil des élèves et l'éventuel élargissement de la reprise des cours. Depuis plusieurs jours maintenant, la pression monte en faveur d’un retour plus large des élèves de primaires, ainsi que l’accueil des enfants en maternelle. Plus tôt cette semaine, le ministre flamand de l’Education Ben Weyts (N-VA) avait indiqué son intention de rouvrir les écoles maternelles au nord du pays. La pression était donc montée côté francophone, d’autant que de nombreux professionnels appellent également à ce retour au nom de la santé mentale des enfants.

Pour les établissements, le défi qui s’annonce est surtout logistique. Depuis plusieurs semaines, les directeurs d’établissements et les enseignants s’arrachent les cheveux pour aménager leur école en respectant l’ensemble des mesures. Couloirs fléchés, espaces condamnés, classes réquisitionnés...Les écoles sont désormais transformées et tout a été mis en place selon les règles sanitaires d’application jusqu’ici. Dans certains cas, l’accueil des maternelles se retrouve même impossible. Les locaux ont été transformés en salle de classe pour les élèves de 1ere et 2e primaire.