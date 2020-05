Enfant, tu voulais devenir médecin, architecte, avocate, ingénieur, professeur, chercheuse, manager, etc. ? Tu as toujours voulu exercer le métier de tes rêves ? Tu hésites et tu ne sais pas dans quel domaine étudier ? L’UCLouvain reste connectée et te donne rendez-vous en ligne pour t’aider à fixer ton choix d’études et devenir qui tu es ! L’opportunité de te préparer au mieux au métier de tes rêves.

Pour accompagner les futurs étudiants dans leurs choix, une journée porte ouverte virtuelle est organisée sur les 6 campus de l’UCLouvain (Louvain-la-Neuve, Mons, Tournai, Charleroi, Bruxelles-Woluwe et Saint-Gilles). L’occasion de les informer sur les 44 bacheliers et les 131 masters.

L’orientation, l’inscription, le logement, les aides financières et sociales, la vie étudiante (sport, culture, folklore, etc.), autant de domaines qui posent question en cette période de l’année. Lors de la journée porte ouverte, l’ensemble des services de l’UCLouvain seront présents pour guider au mieux les futurs étudiants.

Au programme :

L’occasion de poser des questions en direct via des chats avec des représentants des facultés et des services, des conseillers à l’orientation et des étudiants

Des vidéos sur les programmes d’étude, la vie étudiante, l’inscription, le logement, les aides financières et sociales, les conseils en orientation, etc.

Des visites de campus pour permettre de s’immiscer directement dans le futur environnement d’étude.

Des brochures comprenant l’ensemble des informations à connaître sur un programme d’étude

Concrètement, rendez-vous le mercredi 24 juin, de 14h à 18h sur www.uclouvain.be/jpovirtuelles.

Maintenant, à toi de jouer ! DeViens qui tu es !