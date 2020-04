Compte tenu de l’impossibilité de tenir la campagne électorale et les élections rectorales dans le calendrier prévu et de l’incertitude relative à la levée des mesures de confinement, l’Assemblée plénière de l’ULB, réunie à distance ce lundi, a pris la décision de reporter la campagne et l’élection rectorale au plus tôt en juin prochain.

La proposition votée par l’Assemblé plénière vise à permettre à la campagne de se dérouler sereinement et au corps académique de s’informer et de prendre part au vote dans de bonnes conditions, nous a signalé la directrice du département des relations extérieures.

Si les sites web de campagne des quatre personnes candidates sont ouverts depuis le 10 mars dernier, il est proposé d’organiser la partie plus active de la campagne sur une période plus courte que prévue.

C’est ainsi que, du mardi 2 juin au vendredi 19 juin, chaque faculté serait amenée à organiser des conseils facultaires en présentiel, virtuel ou mixte en fonction des mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là.

Un débat institutionnel serait également organisé le 23 juin, soit quelques jours avant l’élection prévue les jeudi 25 et vendredi 26 juin. Une retransmission serait organisée en direct pour l’ensemble des membres de la communauté universitaire qui pourraient adresser leurs questions via une plateforme digitale.

Un deuxième tour serait organisé éventuellement le 30 juin en cas de quorum non atteint ou de recours.

L'université précise que ce scénario ne pourra s’organiser que si les mesures de confinement allégées permettent bien aux membres du corps électoral de se rendre physiquement sur les campus.

Dans le cas contraire, l’Assemblée plénière se réunirait à nouveau pour constater cette situation et proposer un autre scénario, soit un début de campagne active le 17 août avec l’organisation des conseils facultaires du 17 août au 4 septembre, la tenue du débat institutionnel le 3 septembre, l’élection les 7 et 8 septembre, avec une tenue éventuelle d’un deuxième tour le jeudi 10 septembre.

Si la situation sanitaire ne permettait pas aux membres du corps électoral de se rendre sur les campus, l’Assemblée plénière serait amenée à prendre de nouvelles mesures.