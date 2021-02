Ils sont exactement 39 999 enfants et adolescents pour lesquels une intervention de l’aide à la jeunesse a été nécessaire en 2019 parce qu’ils se trouvaient en danger et/ou en difficulté. Ces chiffres clés - les plus récents dont on dispose - qui viennent d’être mis en ligne par l’Administration générale de l’aide à la jeunesse donnent une idée de l’importance du secteur en Belgique francophone. Un jeune peut être pris en charge pour un ou plusieurs motifs.