"On a l’impression qu’on est la dernière roue du carrosse, les derniers à qui on pense" , regrette Marie, étudiante en 1re année d’assistante sociale. C’est une branche de l’enseignement dont on parle peu, c’est vrai. Pourtant, elle concerne environ 140 000 étudiants en Wallonie et à Bruxelles (selon les derniers chiffres disponibles portant sur 2018-2019).

Même s’il est accessible à tous à partir de quinze ans, l’enseignement de promotion sociale, dispensé par pas moins de 157 écoles francophones, est surtout suivi par des adultes (employés, demandeurs d’emploi ou déjà étudiants par ailleurs) qui souhaitent se former, se perfectionner, se spécialiser ou se recycler, en suivant des formations à horaires réduits, le jour, le soir ou le week-end.