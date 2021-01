Annonce surprise dans la boîte mail des parents d'élèves de primaire du Collège Saint-Michel ce vendredi soir. Suite au testing organisé le jeudi 28 janvier pour les membres du personnel de l'école primaire, cinq personnes - dont trois enseignantes - ont été diagnostiquées positives au coronavirus.

Dès lors, "il est vivement demandé à tous les élèves de se faire tester, dès ce samedi 30 janvier". Conséquence ce samedi après-midi : une file qui n'en finit plus de s'allonger devant le centre de testing situé à Mérode.

"C'est un peu de la communication de dernière minute", nous glisse un couple attendant dans la file depuis vingt minutes avec leurs enfants de deuxième et troisième primaire. "Le pire c'est que nous n'avons pas le choix puisqu'il faut sept jours entre le premier et le deuxième test, et celui-ci est prévu vendredi prochain à l'école, il fallait donc obligatoirement venir aujourd'hui".

Plus loin, un père patiente en milieu de file avec sa fille de 5e primaire. Celui-ci pointe également un souci d'organisation. "On nous donne un horaire déterminé en nous demandant bien de ne pas venir à l'avance, puis finalement cela fait déjà 25 minutes que nous attendons. Cela n'est pas normal". Au-delà de l'organisation, celui-ci pointe également certaines incohérences. "Ce que je ne comprends pas c'est que l'on n'arrête pas de nous dire que les enfants ne sont pas de grands vecteurs de la pandémie puis du jour au lendemain, ils doivent tous se faire tester. Il faut que l'Etat reste cohérent", relève-t-il.

Les cours sont suspendus pour tous les élèves de primaire ce lundi 1er février. À l'heure actuelle, il est prévu qu'ils reprennent mardi.