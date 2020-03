Dès septembre prochain en Fédération Wallonie-Bruxelles, trois écoles de plus ouvriront une formation d’assistant(e) aux métiers de la sécurité. Jamais cette septième année de l’enseignement technique de qualification n’a eu autant de succès. Cette option est organisée en collaboration avec le Service public fédéral Intérieur. Elle forme en un an aux métiers d’agent de sécurité, de gardiennage, gardien de la paix, steward de football, etc. Et elle prépare aux épreuves de sélection pour accéder à la formation de l’école de police et à l’armée.