Enseignement Une journée avec Mélanie, 30 ans, psychologue en CPMS Monique Baus

Il est 8 h 30. Mélanie, conseillère psychopédagogique (c’est l’intitulé officiel pour psychologue en CPMS), a rendez-vous dans une école secondaire avec une jeune qui lui a laissé un mot dans la boîte aux lettres du CPMS. Elle la connaît depuis un an et demi et l’a déjà rencontrée plusieurs fois pour des soucis familiaux. C’est grave. La psychologue suit de près l’évolution de la situation. Il y a suspicion de maltraitance.