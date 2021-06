Un test de néerlandais obligatoire pour les élèves de troisième maternelle en Flandre, avec redoublement en cas d'échec: "C'est choquant" Enseignement Maïli Bernaerts

© BELGA

Dès l’année prochaine, les élèves de troisième maternelle scolarisés dans une école néerlandophone devront passer un test de néerlandais, a annoncé Ben Weyts (N-VA), ministre flamand de l’Éducation lundi soir. Ce test aura lieu tous les ans et devra se tenir entre le 10 octobre et le 30 novembre, à la meilleure convenance de l’établissement. "Un obstacle de plus pour les parents francophones", dénonce Défi.