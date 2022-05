Médecin légiste, cette profession si mystérieuse et fascinante : tout savoir sur ce métier à travers nos podcasts

Mi-2017, La Libre s’illustrait lors de la remise des prestigieux Prix Belfius du journalisme en s’imposant dans la catégorie “presse digitale” avec la série “Les 168 heures de garde du légiste”. Pour ce reportage, nous avions suivi le médecin légiste Grégory Schmit durant sa semaine de garde. Notre journaliste et un photographe l’avaient accompagné lors de différentes découvertes macabres en Région bruxelloise.

Cette plongée exceptionnelle dans les coulisses de la pratique médicale et de l’enquête policière avait débouché sur un webdocumentaire puis, en février 2020, sur une série de six podcasts.

A l'occasion de la découverte ce week-end du corps de Jurgen Conings, ce militaire de 46 ans répertorié comme "extrémiste potentiellement violent", et de l'autopsie qui a suivi, nous vous proposons de vous replonger dans l'ambiance très particulière de ce reportage sonore pour mieux comprendre la profession de médecin légiste. Notre journaliste Jonas Legge et le légiste Grégory Schmit reviennent sur les différents cas rencontrés, ils plantent le décor dans lequel le médecin a été amené à intervenir dans chacun d'eux et ils expliquent quels sont les gestes posés par le praticien pour pouvoir évaluer si, oui ou non, il s'agissait d'homicides.

--> L'épisode 1 : Le drame de la solitude

--> L'épisode 2 : La tache verte

--> L'épisode 3 : Le copain du pendu

--> L'épisode 4 : Le SDF toxicomane et suspect

--> L'épisode 5 : L'autopsie, organe par organe

--> L’épisode 6 : Les profondes entailles du schizophrène