Artiste de renom et roi de la provoc, Jan Fabre devant la justice en Flandre pour un troisième procès #MeToo Jan Fabre, artiste de renom et roi de la provoc, cité pour harcèlement sexuel au travail. © AFP Jacques Hermans Journaliste

La Flandre connaîtra cette année un troisième procès #MeToo. Après le producteur d’émissions Bart De Pauw, accusé d’intimidations sexuelles et dont le procès aura lieu en octobre, et Johan Sabbe, le procureur de Flandre orientale condamné en juin à quatre mois de prison avec sursis également pour harcèlement sexuel et attentat à la pudeur dans un contexte professionnel, c’est le célèbre...