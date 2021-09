Vincent Van Quickenborne veut inscrire l'homicide intrafamilial dans le code pénal

Grâce à elle, des condamnations à perpétuité pourraient être prononcées dans les cas de violence entre partenaires, indique-t-il jeudi. Les travaux sont en cours au sein du gouvernement pour réformer ce code pénal. D'autres mesures sont également prises pour lutter contre ces violences, ajoute le ministre. " Nous investissons encore davantage dans la formation des magistrats et des services de police dans le domaine de la violence sexuelle et intrafamiliale", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Ces formations obligatoires ont déjà commencé au printemps à la justice. 1.772 magistrats ont déjà pris part à cette formation. Nous misons également davantage sur les inspecteurs de mœurs spécialisés. Et ce afin de supprimer les obstacles pour la victime. En outre, 15 criminologues supplémentaires sont déployés dans les parquets pour le traitement des dossiers de violence sexuelle et de violence intrafamiliale. Ils doivent mieux protéger les victimes en identifiant plus rapidement les situations domestiques dangereuses, permettre une approche pluridisciplinaire et mieux accompagner les auteurs pour prévenir la récidive."

La violence intrafamiliale est une priorité pour la police et la justice et est repris dans le nouveau Plan national de sécurité (PNS), rappelle le ministre. La sensibilisation, la formation, la prévention, la protection des victimes, l'accueil des victimes et des auteurs, et la mise en œuvre d'une politique pénale efficace constituent toujours les objectifs principaux du PNS, ajoute-t-il. Le nouveau PNS 2021-2025 est actuellement en cours de finalisation.