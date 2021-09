Affaire Sanda Dia : Audience d'introduction pour 18 membres du cercle Reuzegom ce vendredi matin

Il s'agit d'une séance à l'ordre du jour, au cours de laquelle des délais de conclusion et, in fine, une date de plaidoirie seront déterminés. Il ne sera donc pas encore question du contenu de l'affaire. Le 5 décembre 2018, le cercle estudiantin avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, 20 ans, et deux autres "bleus". L'activité avait débuté à Louvain et s'était poursuivie dans un chalet à Vorselaar (province d'Anvers). L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après avoir ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson. La victime, originaire d'Edegem (province d'Anvers), était décédée le 7 décembre 2018 à l'hôpital. L''étudiant souffrait d'hypothermie et plusieurs de ses organes étaient endommagés.

La chambre du conseil avait décidé en août de ce renvoi en correctionnelle pour plusieurs chefs d'inculpation. "Cela comprend l'homicide involontaire, l'administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort, l'administration de substances nuisibles ayant entraîné une incapacité de travail, traitement dégradant, négligence coupable et encore des violations de la loi sur le bien-être animal réparties sur trois chefs d'inculpation.", avait alors déclaré la magistrate de presse du parquet du Limbourg Dorien Vanderheiden. Les prévenus risquent jusqu'à 15 ans de prison.