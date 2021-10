Assises de Namur : Xavier Van Dam coupable d’assassinat, de viol et de séquestration

La cour d’assises de Namur a déclaré lundi Xavier Van Dam coupable de l’assassinat, du viol et de séquestration sur la personne de Wivinne Marion, le 1er novembre 2018 à Namur.

Les plaidoiries ont débuté lundi matin avec celle de Me Marc Preumont, conseil des proches de Wivinne Marion. « Van Dam est un bon à rien qui était prêt à tout. Il a commit une agression préméditée, bestiale et sauvage, il est coupable d’un assassinat, d’un viol et d’une séquestration. Malgré le refus de Van Dam de répondre aux questions, l’enquête,énorme, prouve qu’il a repéré Wivinne Marion, qu’il l’a suivie et précédée, avant de l’agresser, de la violer, de la tuer et de jeter son corps dans la Sambre."

Me Preumont rappellait qu’au début du procès, il y a une semaine, Van Dam avait annoncé qu’il voulait prendre ses responsabilités. "On a été servis", ironise-t-il."Il a avoué le meurtre du bout des lèvres, puis on est passés de la comédie du trou noir, qui aura duré deux ans, au silence. Une attitude abjecte par rapport à la victime et à ses proches, alors que ceux-ci attendaient des réponses."

"Wivinne Marion a perdu la vie de façon ignoble pour avoir croisé la route d’un inconnu qui voulait assouvir ses envies sexuelles », estimait pour sa part l’avocat général Seminara, qui demandait aux jurés de qualifier les faits d’assassinat. Et d’ajouter : "Si le puzzle est incomplet, au désespoir des parties civiles, c’est à cause de Xavier Van Dam. Son amnésie, son trou noir, c’est de la foutaise, c’est manipulatoire. Il refuse simplement de s’expliquer et de prendre ses responsabilités. Il est spectateur de son procès."

Le parcours de Van Dam dans les rues namuroises, dont la chaussée de Louvain, prouve qu’il a suivi Wivinne Marion sur le trajet de son jogging sur le coup de 8h15. "Il croise Wivinne Marion, sa proie, fait demi tour pour la suivre, l’enlever, la violer, la battre à mort."

La défense de Xavier Van Dam a pris la parole en début d’après-midi. L’homicide volontaire et le viol dans le chef de Van Dam n’ont pas été contestés. La défense s’est concentrée sur les éléments factuels du dossier plutôt que de tenter de défendre la théorie du trou noir évoquée par l’accusé depuis les faits. "La question qui se pose est celle de la préméditation. Il était en manque de plaisirs faciles. Il n’a pas fomenté un projet criminel, il voulait assouvir ses pulsions sexuelles », précisait Me Devaux.

Pour l’avocat, l’accusation n’apporte pas suffisamment la charge de le preuve en matière de préméditation. "Il y a une traque, une chasse, il est insistant et veut parvenir à ses fins, s’en prendre à Wivinne Marion, c’est indiscutable. Mais l’intention homicide n’était en rien préméditée, contrairement au viol. Ce meurtre est horrible mais il n’a pas été prémédité. »