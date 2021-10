De grandes quantités de drogue saisies lors d'une opération transfrontalière

Les services de police et de douane des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, de France et de Belgique ont organisé une action transfrontalière contre le trafic de drogue et le tourisme de la drogue, du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre 2021, a communiqué lundi la police fédérale belge.

"Parmi les 1.243 personnes contrôlées, 246 étaient en possession de drogue, autrement dit presque une personne sur cinq. Vingt-et-une personnes étaient sous influence de drogue, seize personnes ont été arrêtées et dix véhicules ont été saisis", a-t-elle indiqué. Ce sont des quantités de 103,84 grammes de haschich, de 707,7 grammes de marijuana, 35 joints, 185,7 grammes de cocaïne, 450 grammes d'héroïne et 400 grammes de "spacecake" qui ont été saisies. Ont également été découverts 2.478 grammes d'amphétamines, six pilules d'ecstasy, 32 unités de gaz hilarant ainsi que cinq armes et une somme de 46.982 euros en argent liquide.

"Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la coopération 'Hazeldonk', dans laquelle les pays du Benelux et la France s'attaquent aux réseaux de distribution organisés de drogue et aux organisations criminelles impliquées", a expliqué la police fédérale.

"Le fait que ces réseaux de distribution utilisent toutes sortes de moyens de transport a été une fois de plus démontré lors de cette action de contrôle ciblée. Le 30 septembre, la police fédérale des chemins de fer et les services douaniers ont pu saisir des sommes de 7.810 euros et de 6.240 euros, dissimulées dans les bagages d'un passager de l'Eurostar", a-t-elle détaillé.

"Le vendredi 1er octobre, peu après minuit, la police fédérale de la route du Luxembourg a contrôlé un véhicule immatriculé au Luxembourg sur la E411. Le conducteur du véhicule, un résident du Grand-Duché de Luxembourg, était accompagné de deux personnes qui n'avaient pas de documents de résidence valides. Lors de la fouille du véhicule, les enquêteurs ont trouvé des quantités de 450 grammes d'héroïne et de 50 grammes de cocaïne. L'enquête initiale a montré que les stupéfiants ont été achetés aux Pays-Bas et étaient destinés au marché du Grand-Duché de Luxembourg. La Police Fédérale de la Route de Luxembourg a également pu saisir une somme de 15.980 euros lors de cette opération. Deux nouveaux dossiers pour blanchiment d'argent ont été ouverts", a affirmé la police fédérale.

"Le 1er octobre également, lors du contrôle d'un bus de ligne par la police locale de Gand, un fugitif a été trouvé en possession de plus de 2 kilos de speed, d'une arme prohibée et d'une somme de 700 euros. Après son arrestation, la perquisition à son domicile a permis de trouver 200 autres grammes de speed, une petite quantité de cannabis, une balance et une grande quantité de sacs 'zip' vides", a-t-elle ajouté.

"La police fédérale de la route de Flandre Orientale a saisi un montant total de 13.675 euros. Lors d'un de ses contrôles, une somme de 3.275 euros a été trouvée dans un compartiment installé de manière professionnelle dans une voiture. Par ailleurs, dans la province de Flandre Occidentale, des contrôles ciblés ont été effectués sur la E17 et à diverses entrées et sorties de cette autoroute. Deux bus de voyages 'low-cost', se dirigeant vers le Sud, ont été contrôlés. Dans ceux-ci, presque tous les passagers étaient en possession de petites quantités de drogue", ont encore relaté les autorités policières.