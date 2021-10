Deux ans avec sursis pour menaces et harcèlement de l'ex-Miss Belgique Ilse De Meulemeester

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné l'homme d'affaires néerlandais et propriétaire d'une friterie anversoise, Jacobus P., à deux ans de prison avec sursis pour avoir menacé et harcelé l'ancienne Miss-Belgique Ilse De Meulemeester.

Le prévenu est également condamné à verser un montant de 2.000 euros de dédommagements à la plaignante. Jacobus P. était poursuivi pour avoir percuté le véhicule d'Ilse De Meulemeester à deux reprises avec sa voiture. L'homme, âgé de 65 ans, avait ensuite pris la fuite. L'ex-Miss Belgique s'en était tirée avec des douleurs à la nuque et au dos.

Ilse De Meulemeester et le prévenu s'étaient rencontrés par l'intermédiaire du propriétaire d'une bijouterie, dont l'ex-Miss Belgique était l'égérie. Jacobus P. en était devenu amoureux. Il l'aurait alors couverte de cadeaux pour une valeur totale de trois millions d'euros. "Cependant, ses attentes vis-à-vis de la relation étaient différentes de celles de Mme De Meulemeester et il a commencé à la harceler", avait expliqué le procureur du Roi. Jacobus P. avait également harcelé le frère de la victime, son ex-mari, sa mère et un de ses amis. Il avait été jusqu'à engager un homme pour suivre la victime dans ses déplacements.