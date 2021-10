25 ans plus tard, Jean-Denis Lejeune revient sur l'affaire Dutroux: "Il y a eu énormément d’incompétence des services policiers et de la magistrature"

Il y a 25 ans, 300.000 personnes défilaient en blanc contre la violence faite aux enfants

Il y a 25 ans, le dimanche 20 octobre 1996, plus de 300.000 personnes défilaient à Bruxelles pour réclamer une justice plus efficace et apporter leur soutien aux familles de Julie, Mélissa, An, Eefje, Laetitia, Sabine ainsi qu'à tous les enfants victimes de violences.