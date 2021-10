Statut des coursiers Deliveroo: l'auditorat requiert la requalification des contrats

Selon le ministère public, les coursiers sont en réalité des employés et non des prestataires de services indépendants. Dans ce dossier, une enquête sociale, ordonnée par l'auditorat en 2018, avait abouti à la conclusion que les coursiers travaillant pour Deliveroo à Bruxelles, souvent à vélo ou en scooter, étaient soumis à des règles précises de travail, comme s'ils étaient employés par la plateforme, alors qu'ils sont sous statut indépendant. L'auditrice du travail a tenté de démontrer, sur base des critères qui déterminent la qualité d'une relation de travail dans les entreprises de transport et de logistique, qu'il fallait considérer que les coursiers sont liés à Deliveroo par un contrat de travail. Elle a notamment évoqué le fait que les coursiers sont obligés d'utiliser l'application Deliveroo pour travailler, ce qui permet à cette société, dite de l'économie de plateforme, de suivre par géolocalisation les livreurs à deux roues.

"Les coursiers sont des travailleurs salariés, ils ne peuvent pas être travailleurs de l'économie collaborative", a conclu la magistrate du ministère public. "Il est grand temps qu'on leur reconnaisse le statut auquel ils ont droit".

En 2017, Deliveroo avait profité d'une nouvelle loi en Belgique sur l'économie collaborative pour encourager ses quelque 2.000 coursiers à devenir des "prestataires de service dans le cadre de l'économie collaborative", avec un statut d'indépendant. Elle avait ainsi décidé de ne plus permettre aux coursiers de conclure avec elle des contrats via la Smart, une entreprise sociale qui permet d'acquérir un statut de salarié durant des périodes de travail définies.