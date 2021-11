Un accusé passe aux aveux et met fin à "trois ans de mensonges"

Michel, un Liégeois âgé de 48 ans, accusé d’avoir commis un meurtre pour faciliter le vol, a formulé des aveux mardi après-midi lors de son interrogatoire devant la cour d’assises de Liège. Il avait toujours nié les faits. Il est accusé, avec Damien, un Aubelois de 31 ans, d’avoir commis le 4 mai 2018 un vol avec plusieurs circonstances aggravantes, dont le meurtre d’Émile (59 ans), commis pour faciliter ce vol ou en assurer l’impunité.

Le principal accusé des faits n’avait jamais reconnu sa responsabilité lors de l’enquête. Il avait toujours contesté son implication et même rejeté la culpabilité sur Damien. Au début de son interrogatoire, l’accusé a sollicité l’autorisation d’une explication préalable. Il a d’emblée reconnu qu’il est bien le coauteur du meurtre d’Émile.

"Je souhaite mettre fin à 3 ans de mensonges et de bêtises. J'ai des regrets par rapport à la famille de la victime et à ce que j'ai fait. Je suis coauteur du meurtre de la victime. Je suis responsable. Je n'ai pas parlé à la police et je me suis enfoncé dans le déni. Mais il faut que j'arrête de mentir. Le vrai courage, c'est de faire cette déclaration de culpabilité devant la cour. Je vais répondre le plus honnêtement possible, je vous en donne ma parole", a déclaré l'accusé.

"Je sais que c’est lâche"

Michel a expliqué qu'il avait fait la connaissance d'Émile dans un café de Liège alors qu'il était accompagné de Damien. L'homme lui était apparu comme un "simple d'esprit", qui a accepté de le véhiculer pour faire des courses. L'accusé décide de lui voler sa voiture. "J'ai saisi un maillet. Au meilleur moment, je lui ai donné deux coups sur la tempe. Sans rien lui demander. Je voulais uniquement faire de l'argent en revendant la voiture. Je sais que c'est lâche", a indiqué l'accusé.