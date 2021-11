Des associations attaquent l'État en justice pour défaut d'accueil de demandeurs d'asile

Un recours a été introduit mardi en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles par une dizaine d'associations et organisations pour dénoncer la saturation du réseau d'accueil et le refus depuis quatre semaines d'enregistrer la majeure partie des demandes d'asile au centre d'arrivée du Petit-Château, d'ailleurs fermé depuis cinq jours, a indiqué mardi le CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers).