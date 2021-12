Pourquoi la justice a recalé le Covid Safe Ticket

Le Covid Safe Ticket, un échec ?

En Belgique, posséder un Covid Safe Ticket est nécessaire pour participer à de nombreuses activités (culture, Horeca, sport). Face au rebond épidémique, de plus en plus de voix s’élèvent et s’interrogent sur la pertinence de la mesure, remettant parfois en doute son efficacité. Le député Ecolo Laurent Heyvaert et le virologue Emmanuel André ont récemment affirmé que l'outil était inefficace. Est-ce réellement le cas ?