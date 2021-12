Nouvelles perquisitions à Anderlecht sur fond de trafic de drogue : "près de cent policiers mobilisés"

Cette série de perquisitions est liée à une action de grande envergure menée le 24 novembre par les forces de l'ordre dans plusieurs communes bruxelloises et flamandes.

La zone de police Midi mène mardi une nouvelle série de perquisitions dans onze domiciles d'Anderlecht, pour la deuxième fois en moins d'un mois, annonce-t-elle. "Près de cent policiers sont mobilisés", précise la porte-parole de la zone, Sarah Frederickx. "Nous sommes renforcés par nos propres unités spécialisées et par plusieurs autres zones de police bruxelloises."

Cette série de perquisitions est liée à une action de grande envergure menée le 24 novembre par les forces de l'ordre dans plusieurs communes bruxelloises et flamandes. La police avait alors mené 23 perquisitions, arrêté 27 personnes et saisi neuf kilogrammes de cannabis, 435 grammes de cocaïne et 180.000 euros en espèces. Treize personnes avaient été placées sous mandat d'arrêt à l'issue de l'opération.

Cette action était le résultat d'une enquête judiciaire de plusieurs mois et visait un gang de trafiquants de drogue actif dans le quartier du Peterbos à Anderlecht. Après cette opération, un certain nombre de nouveaux suspects sont apparus. Toutefois, les perquisitions de mardi n'ont pas lieu dans le quartier du Peterbos, selon la zone de police Midi.