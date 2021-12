Affaire Milquet: l'arrêt intermédiaire reporté d'une semaine au moins

Un premier arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles, dans une enquête visant l'ancienne ministre Joëlle Milquet, qui était attendu pour ce mercredi, est reporté d'une semaine au moins, a informé Me Adrien Masset, conseil de celle-ci.

Un dossier pour "prise illégale d'intérêt" est ouvert à l'encontre de Joëlle Milquet depuis 2014 et celle-ci est inculpée depuis 2015. Elle avait démissionné dans la foulée. L'arrêt qui est attendu "fait suite à une requête introduite par Joëlle Milquet en 2019", a déclaré Me Masset mercredi. "Il est la suite d'un autre arrêt par lequel la chambre des mises en accusation a ordonné au conseiller instructeur d'exécuter des devoirs à décharge, demandés par Joëlle Milquet et que ce magistrat avait refusés précédemment", a-t-il dit.

"Dans la foulée de cet arrêt, la chambre des mises en accusation doit décider si elle interroge la Cour constitutionnelle au travers d'une question préjudicielle et doit procéder, de manière classique, au contrôle de l'instruction relativement à des irrégularités relevées par la défense", a ajouté l'avocat.

Joëlle Milquet, ancienne présidente du cdH, est soupçonnée d'avoir engagé des collaborateurs dans son cabinet, en 2014, lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur et vice-Première ministre, pour les affecter à des tâches liées à sa campagne électorale. En 2015, celle-ci avait été inculpée et contrainte à démissionner de son nouveau poste de ministre de l'Éducation à la Fédération Wallonie-Bruxelles