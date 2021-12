39 morts à bord d'un camion en Angleterre: les propriétaires des maisons où étaient hébergés les migrants demandent l'acquittement

Leurs avocats ont expliqué qu'ils ne savaient pas que les locaux étaient utilisés pour des victimes de traite des êtres humains. Mercredi, les prévenus avaient également tous demandé l'acquittement devant le tribunal correctionnel de Bruges.

N. Thai Cuc (56 ans) risque trois ans de prison en tant que propriétaire d'une planque située rue de l'Agrafe à Anderlecht. Me Johan Heymans a expliqué que son client était en fait entré en contact avec un co-prévenu par l'intermédiaire de sa femme. L'appartement a finalement été loué pour 600 euros par mois, ce qui n'est pas un montant anormal. N. n'aurait en outre jamais loué au principal protagoniste Vo Van Hong ou à d'autres sans-papiers. Pour le propriétaire de la maison de la chaussée de Ninove, cinq ans de prison avaient été requis mercredi.

T. Quy Phong (66 ans) est arrivé en Belgique en 1981 avec un casier judiciaire vierge, selon Me Nadia Lorenzetti. "Ce n'est qu'après quelques mois qu'il a compris que Hong, en tant que locataire, n'avait pas les bons documents."

La défense a souligné que personne n'avait jamais dit à T. que des affaires louches se déroulaient peut-être dans son bien.

Me Lorenzetti, comme la plupart des autres avocats, a demandé une peine plus clémente assortie d'un sursis. Son fils Dang Khoa (28), qui risque un an de prison, a également demandé l'acquittement. Selon son avocat Filip Mertens, il allait parfois réclamer le loyer à la place de son père. "Qu'aurait-il dû faire? Porter plainte contre son père? Il n'était pas au courant de faits criminels", a-t-il déclaré.

B. Trung Tin (40 ans) risque, lui, 18 mois de prison pour son rôle dans cette affaire. Trois sans-papiers ont été retrouvés dans la maison du prévenu, mais il s'agirait de membres de la famille de sa femme. "Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas reçu d'argent pour cela. C'était toujours pour la bonne cause", a souligné Me Gregory Everaert. B. Trung Tin aurait également transmis des cartes SIM à d'autres personnes impliquées dans cette affaire.

Les chauffeurs de taxis se déclarent aussi innocents

La défense a également demandé l'acquittement de dix chauffeurs de taxi, jeudi après-midi. Les Bruxellois ont déclaré ne pas savoir qu'ils étaient utilisés par une bande de trafiquants d'êtres humains. M.F. (29 ans) aurait transporté un total de 56 victimes. Pour son rôle dans cette affaire, le parquet fédéral avait requis mercredi huit ans de prison et une amende de 448.000 euros. Maître Renaat Landuyt a souligné que M.F. n'avait fait qu'exécuter les ordres du dirigeant de la compagnie de taxis.

I.T. (33 ans) et M.M. (38 ans) risquent, quant à eux, cinq ans de prison et respectivement 136.000 et 88.000 euros d'amende. Maître Yen Buytaert a noté que I.T. lui-même n'avait jamais été approché par des Vietnamiens et que M.F. lui avait parfois envoyé des clients.

"On fait le procès de la profession de chauffeur de taxi. Pourquoi les chauffeurs de bus, les conducteurs de train, les pilotes d'avion et les capitaines de navire ne sont-ils pas poursuivis?", a déclaré Maître Jean Flamme, qui a également demandé l'acquittement de M.M.. La défense a reproché au procureur fédéral un manque d'objectivité et a qualifié le juge d'instruction de partial.

Deux autres chauffeurs de taxi, qui faisaient initialement défaut à leur procès, se défendent finalement seuls. M.H. (39 ans) risque trois ans de prison et une amende de 88.000 euros. Il a également demandé à être acquitté. Deux ans de prison et à une amende de 40.000 euros ont en outre été requis à l'encontre de I.K. (33 ans). Tous deux ont indiqué ne pas être impliqués dans cette affaire et en être eux-mêmes les victimes.

Quant à K.L. (29 ans), il risque trois ans de prison et une amende de 160.000 euros. Selon son avocat, Tim De Vogelaere, il ne pouvait pas savoir qu'il était question de trafic d'être humains. "Entendre, voir et se taire est un réflexe logique chez les chauffeurs de taxi." Les feuilles de route de L. ont en outre toujours été correctement remplies.

Enfin, l'acquittement a également été demandé pour A.B. (34 ans). L'originaire d'Alost travaillait comme chauffeur Uber mais n'était pas non plus au courant du trafic d'êtres humains, selon ses propres dires. Deux ans de prison et une amende de 48.000 euros ont été requis à son encontre.

La défense ayant habituellement le dernier mot, le chef du trafic présumé Vo Van Hong (45 ans) a saisi l'occasion pour clamer une nouvelle fois son innocence. "Il est vrai que beaucoup de gens entraient et sortaient de mon appartement. Mais c'est la culture vietnamienne, nous aimons nous asseoir ensemble pour manger et chanter."