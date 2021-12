Procès Bart De Pauw : les parties civiles ne font pas appel du jugement

Bien qu'il persiste certains points de désaccord sur le jugement, les victimes sont satisfaites que les faits retenus contre le producteur aient été reconnus comme illégaux. Bart De Pauw a été condamné à six mois de prison avec sursis pour harcèlement envers cinq femmes. "Mes clientes sont satisfaites que le comportement déplacé de Bart De Pauw ait été condamné par le tribunal", a déclaré l'avocate des parties civiles, Me Christine Mussche. "C'était pour elles le plus important. Le combat juridique dans lequel elles sont engagées depuis quatre ans, et qui n'était d'ailleurs pas de leur initiative, touche à sa fin. C'est pour elles un énorme soulagement. Cela a demandé beaucoup de courage, de temps et d'énergie, mais elles ont osé aborder cette problématique".

Les cinq victimes ont toutefois exprimé des désaccords avec le jugement, notamment sur l'appréciation de l'affaire par le tribunal. Elles regrettent que l'affaire ait été jugée au cas par cas et non avec une vision d'ensemble des faits.

Les victimes souhaitent désormais respecter le délai d'appel, qui prendra fin le 27 décembre.