Julie Van Espen: le ministère public réclame la prison à vie pour Steve Bakelmans

Le ministère public a requis mercredi matin la prison à vie pour Steve Bakelmans (41 ans), reconnu coupable mardi du viol et de l'assassinat de Julie Van Espen (23 ans).

L'avocat général, Björn Backx, n'a pas retenu de circonstances atténuantes. Il a également demandé une période de sûreté de 25 ans ainsi qu'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour 15 ans.

Le 4 mai 2019, Steve Bakelmans avait battu, violé et étranglé Julie Van Espen à Merksem. Il avait ensuite enveloppé le corps de la jeune fille dans du plastique, l'avait lesté de sable et l'avait jeté dans le canal Albert, où il a été retrouvé deux jours plus tard.

"Les images de la façon dont elle a été sortie de l'eau relèvent de l'horreur pure. Je trouve que c'est l'une des pires forme de criminalité. Julie Van Espen était une victime innocente. Elle n'avait aucun lien avec lui, elle ne faisait que passer. Elle aurait pu être la fille de n'importe lequel d'entre nous. Elle s'est sans doute bien battue, mais elle n'a pas pu résister à tant de force et de violence. J'en ai assez qu'il prétende qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n'était pas elle, mais lui qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits me pèsent particulièrement", a déclaré M. Backx.